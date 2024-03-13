13 Марта 2024
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Фото: Накануне.RU

Явка на досрочном голосовании в России превысила показатель прошлых президентских выборов

По данным на 11 марта в России на выборах президента досрочно проголосовали более 1,4 млн граждан в 39 российских регионах.

Как заявил Центризбирком, это 1,24% от общего числа избирателей или 112,3 млн человек. Данные разнятся с показателями 2018 года. Тогда досрочно проголосовало 219 тыс. 648 избирателей (0,3%). Сейчас такая возможность есть в 42 субъектах страны - для избирателей, находящихся в труднодоступных и отдаленных местностях, на судах, территориях воинских частей и на полярных станциях.

Высокая явка отмечается в новых регионах, приближенных к линии фронта. В Херсонской области она достигла 58,14%. В Запорожской области явка составила 40,2%. В ДНР она достигла 36,91%, сообщают "Ведомости".

Выборы президента России состоятся уже в конце этой недели, 15-17 марта. За пост главы государства поборются действующий глава государства Владимир Путин, Николай Харитонов (КПРФ), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков ("Новые люди").

Теги: выборы президента РФ, голосование


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