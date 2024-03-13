В Белгороде на три дня отменили школьные занятия после попытки атаки ДРГ

Школьники Белгорода, а также Белгородского, Шебекинского, Грайворонского и еще ряда округов области на три дня уйдут на самоподготовку.

Как заявил губернатор региона Вячеслав Гладков, это будет рекомендоваться и вузам. Детские сады будут работать в режиме дежурных групп. Всего на новый режим перейдут жители Белгорода и восьми округов и районов. Глава региона выразил надежду, что с 18 марта обстановка позволит вернуться к привычной форме обучения.

По словам Гладкова, такие меры необходимы для обеспечения безопасности детей, сообщает РБК.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении 234 боевиков, пытавшихся проникнуть в Белгородскую и Курскую области. Террористические формирования киевского режима были отброшены.