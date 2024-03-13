В январе ВВП России увеличился на 4,6 процента

Экономика России в первые месяцы 2024 года продолжила рост, несмотря на санкционное давление и вопреки прогнозам аналитиков.

По данным правительства РФ, в январе 2024 года ВВП страны увеличился на 4,6%. По итогам прошлого года показатель вырос на 3,6%. Тренд на его увеличение, вероятно, сохраняется и в этом году.

В ряде отраслей, темпы роста исчисляются двузначными значениями – это производство электронного оборудования, компьютеров, мебели, изделий из кожи и текстиля, сообщает "РЕН ТВ".

Ранее президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию назвал показатели роста экономики РФ и указал направление ее развития. В 2023 г. экономика России росла быстрее, чем мировая. По этому показателю РФ опередила страны G7.