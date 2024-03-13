Ленобласть помогает производителям выходить на международный рынок - регион в лидерах по реализации нацпроекта по экспорту

В рамках реализации регионального проекта «Системные меры содействия международной кооперации и экспорта» национального проекта «Международная кооперация и экспорт» Ленинградская область перевыполнила установленный минимум и внедрила 14 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0.

По итогам 2023 года регион вошел в число лидеров среди регионов России по внедрению мер поддержки экспортного направления.





В Ленобласти работает широкий спектр мер поддержки и инструментов развития экспортной деятельности для субъектов малого и среднего бизнеса – благодаря нацпроекту компании Ленобласти выходят на новые рынки, учатся продвигать свою продукцию и находят деловых партнеров по всему миру.

В рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в период с 2019 по 2023 год 1059 областных компаний получили услуги в Центре поддержки экспорта Ленинградской области. Самые востребованные – это консультации, обучение, помощь в маркетинге, сертификация, поиск контрагентов, участие в международных выставках и бизнес-миссиях, экспертиза контрактов и многое другое.

На данный момент компании Ленобласти экспортируют свою продукцию в 50 стран – это страны СНГ, Азии, Африки, Ближнего и Дальнего Востока. Поддержка субъектов МСП Ленинградкой области позволила им в 2023 году экспортировать товаров на сумму $15,7 млн.

Исследования, которые проводят в регионе среди предпринимателей, показывают, что оказываемые различные меры господдержки в значительной мере помогают развитию бизнеса. Так, более 50% опрошенных в ходе мониторинга руководителей предприятий Ленобласти сообщили, что их бизнес находится в стадии активного роста.

​Результаты исследования предпринимательского настроения накануне представила губернатору Александру Дрозденко бизнес-омбудсмен Ленинградской области Елена Рулева.

«Судя по опросу, поддержка государства положительно оценивается сообществом, особо предприниматели отметили существенное снижение административных проверок», — отметил Александр Дрозденко.

В числе мер, которые в регионе помогают развить экспортное направление - создание Центра поддержки экспорта на базе Центра развития промышленности Ленинградской области, механизмов поддержки и продвижения продукции региональных компаний за рубежом, создание Совета по экспорту и импортозамещению, проведение конкурса «Экспортер года». Создана площадка для взаимодействия бизнеса с целью обмена опытом ведения экспортной деятельности – «Клуб экспортеров».





В 2023 году было организовано участие малого и среднего бизнеса в 19 крупнейших выставках, где были представлены 150 областных компаний. Организовано участие в бизнес-миссиях в ОАЭ, Саудовскую Аравию, Узбекистан, Армению, Азербайджан, Таджикистан. Проведена серия обучающих мастер-классов и вебинаров для экспортеров. В 2023 году Центром поддержки экспорта создан региональный магазин на международной торговой электронной площадке Alibaba.com для продукции производителей из Ленинградской области, где разместили информацию об 11 экспортерах Ленинградской области. В 2023 году Ленобласть организовала 6 международных бизнес-миссий: в ОАЭ, Саудовскую Аравию, Узбекистан, Армению, Азербайджан, Таджикистан и 4 межрегиональных: в Самару, Мурманск, Нижний Новгород, Чувашскую Республику.

В рамках регионального проекта в Ленинградской области, начиная с 2020 года, проводится обучение по акселерационной программе «Экспортный форсаж». Программа направлена на реализацию экспортного потенциала предприятий и формирование системного подхода к структурированию экспортного проекта – от выбора зарубежного рынка до расчета оптимального логистического маршрута. В финале программы участники получают готовые бизнес-проекты для выхода на зарубежные рынки и смогут заключать экспортные сделки.

«Экспортеры обращаются за господдержкой на разных этапах – кто-то намерен освоить новые рынки взамен недоступных, другие только в начале внешнеэкономического пути и нуждаются в обучении, третьим нужна помощь с представлением своей продукции на зарубежных выставках и электронных торговых площадках. Несмотря на достигнутые показатели нацпроекта, поддержка будет продолжаться и в будущем. Президент в своем послании Федеральному собранию поставил задачу – увеличить объем несырьевого неэнергетического экспорта не менее чем на 2/3 в ближайшие шесть лет», – прокомментировал заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.