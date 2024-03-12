В боях за Авдеевку погиб бывший вице-мэр Югорска

Бывший вице-мэр Югорска Дмитрий Крылов погиб в боях за Авдеевку, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

Крылов родился и вырос в Кургане. В Югре прожил 17 лет, из них почти 15 посвятил муниципальной службе. Прошел путь от простого специалиста до первого заместителя главы города. В последний год замещал должность управляющего делами администрации города Югорска.

Контракт с Минобороны заключил в декабре прошлого года и отправился в зону СВО. Боевого опыта и опыта армейской службы бывший чиновник не имел.

"Не имея боевого опыта и армейской службы, посчитал своим долгом встать плечом к плечу в один ряд с нашими бойцами. 4 февраля в боях за освобождение Авдеевки гвардии лейтенант, командир штурмового взвода Дмитрий Крылов получил смертельное ранение. Профессионал, надежный коллега, большой оптимист, Дмитрий Крылов всегда мог найти слова поддержки и минуту для доброй шутки. Таким мы будем его помнить. Муж, отец трех замечательных сыновей, которые могут гордиться решением и подвигом своего отца. Дмитрий Крылов будет похоронен на своей малой родине в Кургане. Соболезнуем родным и близким. Навсегда в наших сердцах", - говорится в сообщении администрации.