Минобороны сообщило об уничтожении 234 боевиков, пытавшихся проникнуть в Белгородскую и Курскую области

Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении 234 боевиков, которые пытались прорваться на приграничную территорию России в Белгородской и Курской областях, передает корреспондент Накануне.RU.

В ведомстве сообщили, что сегодня около 03.00 по мск. украинские террористические формирования при поддержке танков и бронемашин после интенсивного обстрела гражданских объектов попытались вторгнуться на нашу территорию на трех направлениях: со стороны Одноборовки Харьковской области, а также Нехотеевки и Сподарюшино Белгородской области. Атаки были отражены по противнику нанесли удары оперативно-тактическая, армейская авиация, ракетные войска, артиллерия и тяжелые огнеметные системы.

У Одноборовки были уничтожены до 60 украинских террористов и четыре пикапа. У Нехотеевки авиация ВКС России, артиллерия и беспилотники "Ланцет" уничтожили до 45 боевиков, два танка и два бронетранспортера.

У Сподарюшено ударами оперативно-тактической и армейской авиации с применением ПТУР "Вихрь" уничтожены более 100 боевиков, пять танков, три боевые машины пехоты "Bradley" производства США и два автомобиля, выдвигавшиеся по направлению к Государственной границе России. Еще одна инженерная машина разграждения подорвалась на мине.

Кроме того, с 08.00 до 08.25 были отбиты четыре атаки украинских диверсионно-разведывательных групп, пытавшихся прорваться на приграничную территорию в районе населенного пункта Теткино Курской области.

Террористические формирования киевского режима были отброшены. Всего, по данным Минобороны РФ противник потерял 234 боевика убитыми, семь танков, три БМП "Bradley" производства США и два бронетранспортера. Нарушений государственной границы не допущено.