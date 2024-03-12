Путин оценил высокую рождаемость в ЯНАО

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками конкурса "Лидеры России" обсудил с главой Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым высокие показатели рождаемости в регионе.

Как сообщают РИА Новости, ЯНАО входит в пятерку лидеров по уровню рождаемости в стране.

"Подводили итоги прошлого года - мы в пятерке по рождаемости в стране. Впереди регионы с глубокими традициями: Чеченская республика, республика Тыва, Ингушетия, Дагестан. Они молодцы, но в пятерке арктический северный Ямал. Казалось бы не совсем комфортно, но значит, люди чувствуют себя уверенно. Каждая четвертая семья - многодетная", - сказал глава региона.

Путин в ответ пошутил: "С чеченцев надо брать пример".

Также президент РФ пожелал региону успехов в дальнейшем развитии.