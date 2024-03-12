В Брянской области мужчина погиб, подорвавшись на мине

Житель Брянской области погиб, подорвавшись на мине. О происшествии сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

Инцидент произошел в окрестностях села Уборки Климовского района. Местный житель вошел в запрещенную зону, проигнорировав предупреждающие о минной опасности знаки.

В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы.

"Прошу проявлять бдительность и не посещать в приграничных населенных пунктах запрещенные территории, где установлены знаки, предупреждающие о минной опасности!"- обратился губернатор к жителям региона.