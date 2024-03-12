Российские войска уничтожили командный пункт с украинскими офицерами

Российские войска уничтожили в Красногоровке в ДНР командный пункт ВСУ, сообщают РИА Новости со ссылкой на советника главы ДНР Яна Гагина.

По его данным, там находились высокопоставленные украинские офицеры.

Красногоровка — населенный пункт к северу от Авдеевки. Оттуда украинские военные часто обстреливают Донецк.

Ранее сообщалось, что российская авиация при взаимодействии с подразделениями Южной группировки нанесла удар по укрепленным позициям ВСУ на кирпичном заводе в Красногоровке.