При крушении Ил-76 под Иваново погибли летчики из Оренбурга и Твери

Пятеро погибших на борту военно-транспортного самолета Ил-76 под Иваново - летчики 117-го Оренбургского полка военно-транспортной авиации. Об этом в своем telegram-канале сообщил мэр Оренбурга Сергей Салмин, передает корреспондент Накануне.RU.

"Соболезную родным и близким погибших. Они навсегда останутся в нашей памяти, в наших сердцах. Оренбург скорбит вместе с вами", написал он.

Также сообщается, что на борту самолета находились военные летчики из тверского региона. Соболезнования командиру полка, в котором служили погибшие летчики, их родным и близким выразил губернатор Игорь Руденя.



"Трагедия унесла жизни экипажа тверских военных летчиков, настоящих профессионалов, которые героически боролись за спасение машины и пассажиров, не допустили падения воздушного судна на жилые дома, гибели граждан на земле. Эта трагедия отозвалась болью в сердцах жителей всей Тверской области. Прошу передать соболезнования товарищам погибших, слова поддержки родственникам наших офицеров", – отметил Игорь Руденя.



Глава региона поручил оказать всю необходимую помощь семьям погибших летчиков.

Напомним, сегодня в Ивановской области при попытке посадки на аэродроме "Северный" потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Экипаж увел загоревшийся самолет от жилых построек деревни Подталицы. На борту были 16 человек. Все они погибли.

По предварительной информации, у самолета почти сразу после вылета с военного аэродрома в Иваново загорелся один из двигателей, экипаж принял решение вернуться, но не успел: самолет загорелся, часть двигателя упала в полете.