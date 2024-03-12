12 Марта 2024
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Политика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

В Астрахани прошел митинг-концерт с участием активистов и сторонников партии «Единая Россия»

Сегодня митинги-концерты с участием активистов и сторонников партии «Единая Россия» прошли по всей стране, в том числе в Астрахани. На сцене выступили солисты и творческие коллективы города. Почетным гостем мероприятия стал глава Астраханской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Бабушкин.

Также концерт посетили участники СВО, студенты, представители разных специальностей и интересов, которые вносят вклад в защиту и сохранение национальных, семейных и культурных ценностей.

(2024)|Фото: astrobl.ru

«Спокойные годы и мирные десятилетия истории России можно пересчитать по пальцам. Нам всё время приходится защищать свой суверенитет с оружием в руках, как сейчас это делают наши братья в Запорожье, под Херсоном, Донецком и на Луганщине», — отметил Игорь Бабушкин.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Еще один гость мероприятия, заместитель главного врача по хирургической помощи Александро-Мариинской областной клинической больницы Николай Костенко подчеркнул, что подобные митинги-концерты показывают единство российского народа, которому важно будущее государства. Это отметил в своем Послании к Федеральному Собранию и Президент РФ Владимир Путин. Предложенная им программа развития страны направлена на воспитание молодого поколения, решение экономических вопросов и создание новых рабочих мест.

(2024)|Фото: astrobl.ru

«Мы должны изменить ход нашей жизни, поскольку страна в рамках специальной военной операции дает отпор нынешнему фашизму. Именно поэтому внутри «Единой России» нужна консолидация», – отметил во время прямой трансляции в своем обращении председатель партии, заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев.

Теги: игорь бабушкин, митинг, медведев, единая россия, путин


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