В Астрахани прошел митинг-концерт с участием активистов и сторонников партии «Единая Россия»

Сегодня митинги-концерты с участием активистов и сторонников партии «Единая Россия» прошли по всей стране, в том числе в Астрахани. На сцене выступили солисты и творческие коллективы города. Почетным гостем мероприятия стал глава Астраханской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Бабушкин.

Также концерт посетили участники СВО, студенты, представители разных специальностей и интересов, которые вносят вклад в защиту и сохранение национальных, семейных и культурных ценностей.

«Спокойные годы и мирные десятилетия истории России можно пересчитать по пальцам. Нам всё время приходится защищать свой суверенитет с оружием в руках, как сейчас это делают наши братья в Запорожье, под Херсоном, Донецком и на Луганщине», — отметил Игорь Бабушкин.

Еще один гость мероприятия, заместитель главного врача по хирургической помощи Александро-Мариинской областной клинической больницы Николай Костенко подчеркнул, что подобные митинги-концерты показывают единство российского народа, которому важно будущее государства. Это отметил в своем Послании к Федеральному Собранию и Президент РФ Владимир Путин. Предложенная им программа развития страны направлена на воспитание молодого поколения, решение экономических вопросов и создание новых рабочих мест.

«Мы должны изменить ход нашей жизни, поскольку страна в рамках специальной военной операции дает отпор нынешнему фашизму. Именно поэтому внутри «Единой России» нужна консолидация», – отметил во время прямой трансляции в своем обращении председатель партии, заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев.