Более 240 объектов инфраструктуры на подшефных территориях ЛНР и ДНР помогут восстановить регионы УрФО

Регионы Уральского федерального округа в 2024 - 2025 гг. планируют восстановить и построить более 240 объектов инфраструктуры на подшефных территориях Донбасса. Работы ведутся по поручению Президента России и находятся под личным контролем полномочного представителя Владимира Якушева.

«На ближайшие два года запланированы хорошие объемы работ в подшефных территориях. Это дороги, жилые дома, места для отдыха, спортивные объекты и площадки. Регионы УрФО вкладывают много сил и ресурсов в восстановление мирной жизни на Донбассе», - отметил Владимир Якушев.

Полпред добавил, что эта цифра без учета предстоящих работ по восстановлению Авдеевки ДНР, которая недавно была освобождена российскими военнослужащими. Город входит в Ясиноватский муниципальный округ, регионом-шефом которого является Челябинская область.

Ранее сообщалось, что в 2022-23 годах регионам УрФО удалось восстановить и построить 689 объектов. В том числе 412 жилых домов, 108 объектов ЖКХ, 59 школ, 34 детских сада, 27 медучреждений, 21 социальный объект, 18 дорог, а также 10 многофункциональных центров.