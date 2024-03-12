12 Марта 2024
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Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Глава Минпрома Астраханской области поблагодарил сотрудников ФСИН за добросовестную работу

Глава Минпрома Астраханской области Илья Волынский поздравил работников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) со 145-летием со дня образования уголовно-исполнительной системы России, а также с профессиональным праздником сотрудников ФСИН.

«От вашего профессионализма во многом зависят укрепление законности и правопорядка в стране. Вы выполняете ответственную миссию — восстанавливаете социальную справедливость. Помогаете гражданам, нарушившим закон, исправить свою жизнь и начать ее с чистого листа», — сказал министр в ходе торжественного мероприятия, состоявшегося в Астраханской государственной филармонии.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Министр промышленности, торговли и энергетики Астраханской области отметил, что сегодня в исправительных учреждениях Астраханской области многие осужденные не только отбывают назначенное судом наказание, но и трудятся, у них есть возможность получить новую профессию. В регионе создан исправительный центр для трудоустройства осужденных к принудительным работам.

(2024)|Фото: astrobl.ru

(2024)|Фото: astrobl.ru

От имени правительства региона министр поблагодарил сотрудников ФСИН за добросовестную работу и вручил почетные знаки Губернатора Астраханской области «За профессиональные заслуги», почетные грамоты, благодарственные письма. Медаль ордена «За заслуги перед Астраханской областью» получил полковник внутренней службы, начальник УФСИН России по Астраханской области Алексей Ваганов.

В рамках мероприятия в холле филармонии прошла выставка товаров, произведенных заключенными. Это товары из дерева и металла, швейные изделия, сувениры, товары народного потребления, продукты питания.

(2024)|Фото: astrobl.ru

12 марта в России ежегодно отмечается День работника уголовно-исполнительной системы — профессиональный праздник сотрудников ФСИН РФ. Дата была установлена указом президента РФ от 16 ноября 2010 года. Ранее, вплоть до 1998 года, сотрудники пенитенциарной системы отмечали свой профессиональный праздник 10 ноября вместе с работниками правоохранительных органов. 12 марта 1879 года Александр II издал указ о создании Главного тюремного управления, который положил начало организации единой государственной системы исполнения наказаний в стране.

Теги: гуфсин, почетные награды, исправительные учреждения, заключенные


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