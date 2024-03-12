Еще одно капитально отремонтированное сельское медчуреждение начало прием пациентов в Астраханской области

Капремонт выполнен в медучреждении, расположенном в селе Каралат Камызякского района Астраханской области в рамках реализации региональной программы модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение».

Качество работ оценил министр здравоохранения Астраханской области Александр Буркин, сообщает пресс-служба ведомства.

В амбулатории был проведен полный комплекс строительно-монтажных работ: заменены сети холодного и горячего водоснабжения, канализации, произведен монтаж разводящих сетей электроснабжения, установлены оконные и дверные блоки. Входная группа в больницу создана с учетом условий для маломобильных пациентов и оборудована пандусом. Медучреждение обставили новой мебелью.

Теперь в комфортных условиях медицинскую помощь получают более 1700 сельчан из сел Каралат, Чапаево и Парыгино. Более 300 из них – дети.

«Капитальное обновление врачебной амбулатории в селе Каралат значительно повысит уровень оказания медицинской помощи сельчанам. Программа модернизации первичного звена здравоохранения помогает решить задачу по обеспечению доступности и качества медицинской помощи жителям удаленных районов Астраханской области», - подчеркнул Александр Буркин.