12 Марта 2024
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Общество Астраханская область

Еще одно капитально отремонтированное сельское медчуреждение начало прием пациентов в Астраханской области

Капремонт выполнен в медучреждении, расположенном в селе Каралат Камызякского района Астраханской области в рамках реализации региональной программы модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение».

Качество работ оценил министр здравоохранения Астраханской области Александр Буркин, сообщает пресс-служба ведомства.

(2024)|Фото: astrobl.ru

В амбулатории был проведен полный комплекс строительно-монтажных работ: заменены сети холодного и горячего водоснабжения, канализации, произведен монтаж разводящих сетей электроснабжения, установлены оконные и дверные блоки. Входная группа в больницу создана с учетом условий для маломобильных пациентов и оборудована пандусом. Медучреждение обставили новой мебелью.

Теперь в комфортных условиях медицинскую помощь получают более 1700 сельчан из сел Каралат, Чапаево и Парыгино. Более 300 из них – дети.

(2024)|Фото: astrobl.ru

«Капитальное обновление врачебной амбулатории в селе Каралат значительно повысит уровень оказания медицинской помощи сельчанам. Программа модернизации первичного звена здравоохранения помогает решить задачу по обеспечению доступности и качества медицинской помощи жителям удаленных районов Астраханской области», - подчеркнул Александр Буркин.

Теги: амублатория, первичное звено здравоохранения, нацпроект


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