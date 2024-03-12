12 Марта 2024
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Экономика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

В 2025 году в ОЭЗ "Лотос" в Астраханской области откроют первую очередь иранского предприятия «Роза»

Генеральный директор управляющей компании ОЭЗ «Лотос» Сергей Милушкин сообщил ТАСС, что завод бытовой химии крупного иранского холдинга Golrang возводится на территории особой экономической зоны «Лотос».

«В 2024 году выйдет на финишную прямую строительство предприятия по производству моющих средств компании „Роза“. Это первый в России завод компании, входящей в иранский холдинг Golrang Industrial Group, — отметил Сергей Милушкин. — Первая очередь предприятия будет введена в эксплуатацию в 2025 году. Выход на проектную мощность — свыше 9 миллионов литров продукции в год — запланирован к 2029 году».

Моющие средства в магазине(2022)|Фото: Накануне.RU

Общий размер инвестиций в проект превысил 540 миллионов рублей, планируется трудоустройство более 100 человек. Предприятие «Роза» будет выпускать шампуни, гели для душа, чистящие средства и другую продукцию иранских брендов, которая соответствует высоким международным стандартам качества и требованиям экологичности.

В настоящее время на строительной площадке возводится производственный цех и складское помещение. Работы включают в себя завершение монтажа металлоконструкций, обшивку крыши и стен панелями, а также установку готового оборудования. Набирается административно-управленческий состав компании.

«Исламская Республика Иран остается одним из основных внешнеторговых партнеров Астраханской области, — прокомментировал министр внешних связей Астраханской области Владимир Головков. — Строительство предприятия „Роза“ является ярким примером нашего тесного и плодотворного сотрудничества».

(2024)|Фото: astrobl.ru

Свидетельство резидента особой экономической зоны «Лотос» компания «Роза» получила в 2019 году. Строительство завода началось 2021 году. Холдинг Golrang Industrial Group полностью обеспечивает потребности Ирана в товарах бытовой химии, владеет десятками брендов, экспортирует продукцию в более чем 20 стран.

Теги: оэз лотос, завод бытовой химии крупного иранского холдинга Golrang,


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