ВСУ повторно обстреляли Шебекино

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что под повторный обстрел ВСУ попал Шебекино. Пострадавших нет.

"В результате прямого попадания снаряда загорелся частный жилой дом. Всех людей оперативно вывели из дома. Пожарные приступили к тушению. Различные разрушения выявлены на территории трех промышленных предприятий – выбиты окна в административных корпусах, плюс поврежден один легковой автомобиль на парковке в промзоне", - написал Гладков в своем telegram-канале.

Снаряды ложились рядом с гаражным кооперативом – посечено два легковых автомобиля. Есть разрушения железнодорожного полотна и повреждение линии электропередачи. На транспортном сообщении это не скажется, пассажирские поезда в этом месте не проходят.