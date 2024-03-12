Схемой размещения киосков в Екатеринбурге займутся в 2025 году

Полноценной разработкой новой схемы размещения киосков в Екатеринбурге займутся уже в следующем году. Об этом заявил глава города Алексей Орлов.

"У нас есть этот год и уже в следующем году мы приступим к полноценной разработке новой схемы размещений, куда мы учтем и фуд-траки и места размещения с учетом канализации, сетей водопровода и треугольника безопасности. Потому что многие киоски стоят и они просто закрывают водителям (обзор), и когда пешеходы переходят, масса несчастных случаев", - пояснил Орлов.