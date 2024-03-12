В ситуации с бойцовским псом, нападающим на уральцев, хочет разобраться СК

На Среднем Урале Следственный комитет намерен разобраться в ситуации с бойцовским псом, который нападает на людей.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, из СМИ и соцсетей стало известно, что владелец собаки бойцовской породы в Сухом Логу не следит за своим питомцем. Сообщается, что было уже несколько случаев нападения его пса на горожан, в том числе несовершеннолетнего ребенка.

Сейчас сотрудники Следственного комитета добиваются передачи к ним наработанных материалов полиции по данному инциденту. Как пояснили в ведомстве, делается это с учетом повышенного общественного резонанса, который приобрела ситуация. После этого в СК начнут проверку, итогом которой может стать возбуждение уголовного дела.

Напомним, ранее Следственный комитет возбудил дело после нападения стаи собак на ребенка в Нижнем Тагиле. Его фигурантами стали чиновники городской мэрии.