Число погибших при крушении Ил-76 под Иваново выросло до 16

Число погибших при крушении военно-транспортного самолета Ил-76 в Ивановской области увеличилось до 16: по данным Shot, один из пассажиров не был зарегистрирован, поэтому ранее сообщалось о 15-ти жертвах. На борту были восемь членов экипажа и пассажиры. Никто не выжил.

Власти Ивановской области заявили, что поисковые работы на месте крушения самолета завершены.

По предварительной информации, у самолета почти сразу после вылета с военного аэродрома в Иваново загорелся один из двигателей, экипаж принял решение вернуться, но не успел: самолет загорелся, часть двигателя упала в полете.