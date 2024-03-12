В Прикамье у пациента больницы из-за аллергии на лекарства слезла кожа

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СКР Прикамья Денису Головкину представить доклад о проверке по факту возможного ненадлежащего оказания медицинских услуг одному из пациентов пермской больницы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

В соцсетях была информация о том, что у мужчины после приема медикаментов слезла кожа. После ухудшения состояния, назначенные лекарства отменили, пациенту делают капельницы.

По данным минздрава, препараты вызвали у пациента аллергию. В настоящий момент его состояние улучшается, наблюдается положительная динамика.