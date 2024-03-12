12 Марта 2024
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Происшествия Сибирский ФО В России Омская область
Фото: Накануне.RU

Мэра Называевска приговорили к штрафу за пожар, уничтоживший 97 домов

Омский суд приговорил мэра города Называевска Виктора Лупиноса и начальника региональных электрических сетей Называевского района Омской области Евгения Шаламова к штрафу в размере 80 и 60 тысяч рублей соответственно по делу о масштабных пожарах. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Суд переквалифицировал дело с превышения должностных полномочий на халатность. Установлено, что фигуранты грубо нарушили требования противопожарной безопасности, что повлекло масштабные пожары в Называевске.

Подсудимые вину не признали. Первоначально избранная им мера пресечения в виде заключения под стражу в последующем была изменена на домашний арест, а с сентября 2022 года - на запрет определенных действий.

Напомним, 6 мая 2022 года на трансформаторной подстанции в Называевске произошло короткое замыкание, начался пожар, который перекинулся на жилые дома (в итоге их сгорело 97). Всего по уголовному делу были признаны потерпевшими 115 физических и юридических лиц, которым причинен материальный ущерб на 192 млн рублей. Имущество обвиняемых было арестовано.

Теги: называевск, пожар, штраф, лупинос


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