12 Марта 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Власти Екатеринбурга объединятся с МВД для борьбы с игровыми НТО

Администрация Екатеринбурга объединится с полицией, чтобы сократить количество сезонных нестационарных объектов сомнительного качества. Речь идет о мини-аттракционах, которые появляются у парков с приходом лета, как например: "Лопни шарик", "Кальян в стакане", "Подтянись N-ное количество раз" и другие.

"Эта проблема действительно наболевшая у нас, буквально под окнами губернатора это все происходит. Решение появилось. Мы разработали проект соглашения с УМВД по Екатеринбургу. Почему именно полиция, - потому что у нас нет полномочий ни проверить документы, ни изъять оборудование либо товар. Посмотрели опыт работы других городов - именно по этому пути все идут", - отметил на Совете неравнодушных начальник департамента потребительского рынка и услуг Екатеринбурга Максим Чаплыгин.

По его словам. это не тот вид нестационарных торговых объектов, на которые можно повесить объявление и дать пять дней на демонтаж. Владельцы этих объектов могут сбежать в любой момент, а даже при сносе особо сильно финансово не пострадают. Здесь необходимы меры, которые можно принять на месте.

По словам главы города Алексея Орлова, работа вместе с полицией велась и прошлым летом, показав свою эффективность. Так, удалось избавиться от всех подобных НТО у ЦПКиО. Сейчас же с УМВД мэрия будет работать уже в рамках официального соглашения.

"Естественно, что без поддержки полиции нам не обойтись, но, по крайней мере, понимание есть. Я думаю, что уже к летнему сезону мы придем к согласованному плану мероприятий по борьбе с этим злом", - добавил градоначальник.

Теги: НТО, киоск, Екатеринбург, МВД


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