В Молдавии собрались оспорить идею референдума по вступлению в ЕС

Лидер оппозиционной молдавской Партии социалистов Игорь Додон считает, что политформирование оспорит в Конституционном суде инициативу властей о проведении референдума по вступлению в ЕС.

"Если же суд, вопреки Конституции, встанет на сторону ПДС (правящей партии "Действие и солидарность"), мы прибегнем к бойкоту и призовем граждан или не брать бюллетень, или голосовать против", - приводит РИА Новости заявление Додона на конференции.

В Молдавии оппозиция с мая 2022 г. проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Санду, которая является неформальным лидером ПДС.