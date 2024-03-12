Генпрокуратура хочет выселить олигархов с приватизированных земель в Барвихе

Генпрокуратура хочет конфисковать 100 гектаров элитной земли в Барвихе, приватизированных в начале нулевых. Иск надзорного ведомства уже начал рассматривать Одинцовский суд Подмосковья, передают "Ведомости".

Ответчиками выступают богачи и олигархи: экс-владелец "Уралхима" Дмитрий Мазепин, жена ресторатора Аркадия Новикова Надежда Адвокатова, предприниматели Алексей Богачев и Валерий Гордышев, жена девелопера Михаила Хубутии Екатерина Джанашия, мать сооснователя группы Mercury Леонида Струнина Зоя Струнина и международная компания "Кенсуэй Лимитед".

Также в карточке судебного дела фигурируют третьи лица: Михаил Хубутия, Минфин РФ, правительство Московской области, управление делами президента РФ, санаторий "Барвиха" и др. К слову, ранее эти земли как раз принадлежали чиновничьему санаторию "Барвиха".