Кладбище киосков под Бебелевским мостом в Екатеринбурге постепенно утилизируют

Кладбище киосков под Бебелевским мостом уже начали ликвидировать. Об этом на Совете неравнодушных заявил начальник департамента потребительского рынка и услуг Екатеринбурга Максим Чаплыгин.

По его словам, там действительно хранятся незаконные демонтированные объекты, однако процедура утилизации не так проста.

"Процедура через суд, признание бесхозяйными этих объектов и далее их оценка. Если они не представляют материальной ценности, мы их утилизируем. Около 100 в прошлом году таких объектов уничтожили. В этом году также финансирование на эту деятельность запланировали. Там (под мостом) уже лучше стало, чем было", - заверил Чаплыгин.