Медведев приехал в Волгоград и заговорил об объединении россиян

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заговорил об объединении российского народа. Сделал он это в Волгограде. Экс-президент России полагает, что Волгоград – святое место, откуда Красная армия начала гнать фашистских захватчиков, и то, что было сделано в Сталинграде, изменило ход Великой Отечественной и Второй мировой войн.

"Сейчас мы тоже должны изменить ход нашей жизни, поскольку наша страна в рамках специальной военной операции дает отпор нынешним, новым фашистам, как бы это печально ни звучало", - цитирует ТАСС Медведева.

Политик подчеркнул, что "именно поэтому нам нужна консолидация, консолидация вокруг лидера, консолидация внутри нашей с вами партии - "Единой России"".