Глава Екатеринбурга признался, что работает на зарубежном iPhone

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал, что его рабочим телефоном является iPhone. Об этом он упомянул во время Совета неравнодушных. Он также поставил смартфон в пример, как гаджет как минимум с одной удобной функцией.

"Мы говорим про координатные точки. У меня сейчас на Айфоне, на моем рабочем, есть такая возможность прямо привязаться к координатам и посмотреть всю информацию", - отметил градоначальник.

На технике не делался какой-то акцент. Слова главы Екатеринбурга прозвучали при обсуждении проблемы нестационарных торговых объектов.