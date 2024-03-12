В Белгороде БПЛА врезался в здание администрации

Украинский беспилотник врезался в здание администрации Белгорода, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Есть двое пострадавших: одна женщина получила осколочные ранения, вторая – контузию", - написал он в своем Telegram-канале.

В результате взрыва в здании выбиты окна, посечен фасад, добавил Гладков.

Мэр Белгорода Валентин Демидов опубликовал в Telegram-канале фото здания городской администрации, поврежденного ударом украинского дрона. Он сообщил, что устройство врезалось во входную группу. Демидов уточнил, что пострадавшие сотрудницы мэрии. Одна из них, получившая осколочные ранения, госпитализирована. Второй медики оказывают помощь на месте.