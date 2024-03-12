12 Марта 2024
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Политика В России
Фото:nakanune.ru

"Думаете, многие оттуда вернутся?": Госдума оформляет механизм отправки в зону СВО уголовников

Госдума в первом чтении (326 голосов "за", это 72% депутатов) одобрила поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ. Они будут регулировать процедуру отправки в зону СВО уголовников – как осужденных, так и находящихся под следствием (подозреваемых, обвиняемых).

Как пояснил один из авторов поправок – глава комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, сейчас отправку уголовников в зону СВО в качестве добровольцев-контрактников регулирует специально принятый в прошлом году федеральный закон №270. Его предлагается признать утратившим силу, а его нормы перенести в УК и УПК.

На вопрос о том, по какому закону в зону СВО направлялись "вагнеровцы", Крашенинников ответил, что "на первом этапе из колоний выпускали по индивидуальным актам помилования, заключались контракты", потом эти люди служили в том числе и в "данной организации". Вообще, и Крашенинников, и соавтор законопроекта Андрей Картаполов (глава комитета ГД по обороне) избегали называть ЧВК "Вагнер". В какой-то момент пришлось отвечать на вопрос о том, как так получилось, что закона о ЧВК в стране нет, они запрещены, но на деле – существуют. Картаполов ответил: "Есть формирования добровольческие, мы с вами принимали этот закон, о добровольной помощи ВС, какую помощь они оказывают – это решают военные". Он не сказал прямо значит ли это, что в стране ЧВК разрешены и действуют в соответствии с законом.

По словам Крашенинникова, перечень преступлений, осужденные и подозреваемые по которым не смогут заключить контракт, будут дополнены. Нельзя будет поехать в зону СВО за контрабанду налички, проникновение на охраняемые объекты, нарушение безопасности объектов ТЭК, воздействие на критическую инфраструктуру, публичные призывы к нарушению территориальной целостности страны, действия против безопасности государства, нарушение гостайны.

Военные(2022)|Фото: Накануне.RU

При этом на замечание депутата Яны Лантратовой, что часть преступлений против половой неприкосновенности детей не учтены в списке, Крашенинников ответил лишь предложением вносить поправки ко второму чтению, видимо, не сочтя весомым доводом такие составы. Лантратова указала на то, что участников СВО потом приглашают в школы, к детям. На это "единоросс" ответил: "Мы их не на курорт отпускаем. Мне кажется идти воевать за страну – это возможность искупить перед страной свою вину. Будут поправки – будем их рассматривать".

Авторы законопроекта отметили, что на командиров военных частей будет возложена обязанность надзора за поведением уголовников. "Да и Минобороны не всех подряд будет брать", - считает Крашенинников.

Интересная позиция у авторов законопроекта по рецидивам, совершаемым вернувшимися из зоны СВО уголовниками. Вопрос о повторном совершении преступлений задавали многие депутаты.

"Процент рецидивов весьма незначительный, работа ведется", - заявил Картаполов. Он добавил: "Статистика есть по рецидивам, но она не очень большая. А СВО еще не закончилась. Не буду называть проценты сколько возвращается – по понятным причинам. Но этот процент очень небольшой. Преступник все равно вернется в общество после колонии. А тут он вернется другим человеком".

Теги: госдума, сво, уголовники, чвк, андрей картаполов, павел крашенинников


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