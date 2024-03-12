12 Марта 2024
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Фото: пресс-служба РМК

Волонтеры РМК о Всемирном фестивале молодежи: "Это замечательный опыт!"

Волонтеры РМК вернулись со Всемирного фестиваля молодежи, который состоялся в Сочи.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, фестиваль собрал на федеральной территории "Сириус" 20 тысяч активных молодых людей из 180 стран мира. За семь дней вниманию участников было предложено более 800 мероприятий: арт-выставки, интерактивные игры и мастер-классы. Желающие научились кулинарному делу в рамках фермерского пространства "Россия на вкус". На марафоне "Искусство быть собой" участники учились выявлять свою уникальность и пробовали себя в роли звезд интернета. А любители науки посетили марафон "Космос без границ" и больше узнали о международном сотрудничестве в области освоения космического пространства.

Волонтеры РМК на Всемирном фестивале молодежи(2024)|Фото: пресс-служба РМК

"Данный фестиваль доказал, что молодые люди со всего мира едины и готовы делать этот мир лучше! Мы больше узнали про культуры разных народов, робототехнику, киберспорт, театры, строительство, повышали финансовую грамотность на мастер-классах, слушали выступления звезд театра и кино. Также мы обошли все стенды регионов нашей большой страны, на которых мы еще ближе познакомились с уникальными особенностями народов России. Это замечательный опыт!", - поделился впечатлениями корпоративный волонтер, активист Волонтерского центра РМК Алексей Винцерский.

Волонтеры РМК на Всемирном фестивале молодежи(2024)|Фото: пресс-служба РМК

Напомним, от Волонтерского центра РМК на фестиваль отправились девять человек. Все они прошли серьезный отбор: нужно было предоставить портфолио, эссе и сделать видеовизитку.

Волонтеры РМК на Всемирном фестивале молодежи(2024)|Фото: пресс-служба РМК

"Всемирный фестиваль молодежи 2024 – это незабываемые эмоции, которые останутся в памяти на всю жизнь. Мощная атмосфера фестиваля буквально перевернула мою жизнь. Встретив такое количество ярких, талантливых, трудолюбивых молодых людей со всего мира, я получила нереальную мотивацию, вдохновение и массу новых идей", - рассказала корпоративный волонтер, активист Волонтерского центра РМК Ольга Казачкова.

Волонтеры РМК на Всемирном фестивале молодежи(2024)|Фото: пресс-служба РМК

После завершения фестиваля 2 тысячи молодых иностранцев отправятся в путешествие по России: в рамках региональной программы ВФМ-2024 они смогут посетить 30 крупных российских городов. Участники маршрута "Жить и работать в России" посетят крупные промышленные, технологические и научно-образовательные центры страны. Они пройдут по туристическим местам и познакомятся с историческими достопримечательностями таких городов, как Королев, Казань, Новосибирск, Нижний Новгород, Владивосток, Челябинск, Грозный, Мурманск, Владикавказ, Салехард, Ханты-Мансийск, Саранск, Пятигорск, Ярославль, Красноярск, Пермь и, конечно же, Екатеринбург.

Волонтеры РМК на Всемирном фестивале молодежи(2024)|Фото: пресс-служба РМК

Теги: фестиваль, волонтеры, молодежь, Сочи


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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 05.03.2024 13:15 Мск Девять волонтеров РМК участвуют во Всемирном фестивале молодежи

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