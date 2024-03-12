В Курске школьники уходят на "удаленку"

Мэр Курска Игорь Куцак сообщил о том, что из-за атаки ВСУ на город школьников перевели на дистанционное обучение.

"13-15 марта дети будут учиться в удалённом формате. В детских садах при отсутствии возможности у родителей оставить детей дома будут работать дежурные группы", - написал Куцак на своей странице "ВКонтакте".

Ранее глава Курской области Роман Старовойт сообщил о том, что Вооруженные силы Украины обстреливают поселок Тёткино. По его словам, на территорию региона попыталась прорваться диверсионно-разведывательная группа (ДРГ), состоялся стрелковый бой. Прорыва не было. Старовойт поблагодарил за работу погрануправление ФСБ и Минобороны.