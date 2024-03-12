В аэропорту Нижневартовска нашли колесо от самолета, совершившего аварийную посадку в Комсомольске-на-Амуре

Колесо от самолета Ан-12 из Нижневартовска, который вчера совершил аварийную посадку в Комсомольске-на-Амуре обнаружили на боковой полосе нижневартовского аэродрома, передает корреспондент Накануне.RU.

Информацию об этом опубликовал telegram-канал Аviaincident. Колесо было обнаружено сотрудниками аэродромной службы.

Напомним, ранее сообщалось, что аварийную посадку совершил военный самолет. Позднее в МЧС сообщили, что самолет не имел военного назначения. По данным telegram-канал Amur.Mash, опубликовавшего видео с посадки, воздушное судно доставило детали для самолетов, лаки и краски. На борту было восемь человек.