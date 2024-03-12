Минобороны: На борту упавшего ИЛ-76 находилось 15 человек

На борту военно-транспортного самолета Ил-76, который потерпел крушение в Ивановской области, находились восемь членов экипажа и семь пассажиров, сообщает Минобороны РФ.

По предварительным данным, все они погибли. Причиной катастрофы стал пожар одного из двигателей при взлете самолета. На аэродром Иваново вылетела комиссия Главного командования ВКС России.

Крушение самолета Ил-76 не затронуло населенные пункты Ивановской области, сообщило правительство региона. Как сообщалось, борт немного не дотянул до посадочной полосы "Северного" и упал в районе деревни Подталицы. Пожар на месте ЧП уже потушен, на месте работают эксперты.

Губернатор региона Станислав Воскресенский выразил соболезнования семьям погибшего экипажа и поручил оказать им всю необходимую помощь.