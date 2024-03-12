Екатеринбуржец фиктивно поставил на учет больше 3 тысяч мигрантов: приговор суда

Жителю Екатеринбурга вынесен приговор за фиктивную постановку на учет нескольких тысяч мигрантов. Ему назначен денежный штраф.

Как показало расследование, с июля 2022 по июнь 2023 года мужчина фиктивно поставил на учет 3 тысячи 669 (!) иностранных граждан по месту пребывания в России. Делал он это, в том числе, предоставляя в многофункциональные центры заполненные бланки уведомлений о прибытии мигрантов. При этом екатеринбуржец прекрасно знал, что никто из иностранцев по указанному им адресу проживать не будет.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, своей вины в полном объеме мужчина так и не признал. По совокупности преступлений суд назначил ему штраф в 1,5 млн рублей. Деньги будут перечислены в доход государства.

Напомним, что ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин отнес Средний Урал к регионам с активной этнической преступностью.