12 Марта 2024
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Суд арестовал тюменца, прострелившего руку капитану полиции

Суд арестовал 23-летнего тюменца, прострелившего руку капитану полиции из сигнального пистолета, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Ему было предъявлено обвинение в применении насилия в отношении представителя власти.

Инцидент произошел 10 марта. Обвиняемый при проверке у него документов инспекторами ДПС два раза выстрелил в них из сигнального пистолета со световыми патронами. Злоумышленник попытался скрыться, но был задержан сотрудниками полиции. Следователем продолжается проведение следственных и процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.

По информации МВД, полицейские получили информацию, что задержанный наносил на стены надписи, дискредитирующие Вооруженные силы России и портил общедомовое имущество: ломал домофоны на дверях подъездов.

После задержания полицейские в числе прочих предметов обнаружили в рюкзаке злоумышленника баллончики с краской и трафареты с надписями, дискредитирующими Вооруженные силы Российской Федерации.

В отношении гражданина составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.3.3 КоАП РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности". В настоящее время материалы дела по факту оказанного сопротивления направлены в следственные органы для дачи правовой оценки.

Ural Mash сообщал, что задержанный - сотрудник МЧС. Сопротивление полицейским он якобы оказал из страха, что ему подбросят наркотики.

Теги: МЧС, ГИБДД, полиция, задержание, сигнальный пистолет


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Ранее 12.03.2024 08:41 Мск В Тюмени сотрудник МЧС прострелил руку капитану полиции из сигнального пистолета

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