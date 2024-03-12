Суд арестовал тюменца, прострелившего руку капитану полиции

Суд арестовал 23-летнего тюменца, прострелившего руку капитану полиции из сигнального пистолета, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Ему было предъявлено обвинение в применении насилия в отношении представителя власти.

Инцидент произошел 10 марта. Обвиняемый при проверке у него документов инспекторами ДПС два раза выстрелил в них из сигнального пистолета со световыми патронами. Злоумышленник попытался скрыться, но был задержан сотрудниками полиции. Следователем продолжается проведение следственных и процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.

По информации МВД, полицейские получили информацию, что задержанный наносил на стены надписи, дискредитирующие Вооруженные силы России и портил общедомовое имущество: ломал домофоны на дверях подъездов.

После задержания полицейские в числе прочих предметов обнаружили в рюкзаке злоумышленника баллончики с краской и трафареты с надписями, дискредитирующими Вооруженные силы Российской Федерации.

В отношении гражданина составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.3.3 КоАП РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности". В настоящее время материалы дела по факту оказанного сопротивления направлены в следственные органы для дачи правовой оценки.

Ural Mash сообщал, что задержанный - сотрудник МЧС. Сопротивление полицейским он якобы оказал из страха, что ему подбросят наркотики.