Организаторы "Опорного края" опубликовали список вопросов викторины для свердловчан

Жителям Свердловской области придется вспомнить университетские времена - организаторы викторины "Опорный край" дали возможность уральцам подготовиться к тесту, победа в котором может принести ценные призы. 22 вопроса с вариантами ответов опубликованы на официальном сайте организаторов.

Напомним, что на викторине планируется проверить знания свердловчан о Среднем Урале, а именно: о работе местных заводов, исторических личностях и событиях. Принять участие в тесте может любой желающий с 15 по 17 марта рядом с избирательным пунктом. Ранее уже была опубликована онлайн-карта со всеми местами проведения викторины. Стоит отметить, что по словам организаторов, победителями могут стать даже те, кто не сможет ответить ни на один вопрос, поскольку счастливчика будут выбирать рандомно.

Президентские выборы пройдут 15-17 марта, и во многих регионах гарантированную явку решили обеспечить возможностью выиграть щедрый приз. В Свердловской области викторина, приуроченная к 90-летию региона "Опорный край", предложит голосующим сразу 45 однокомнатных квартир и студий в Екатеринбурге и Верхней Пышме, 100 автомобилей, 20 мотоциклов "Урал" и 2 тыс. смартфонов. Результаты огласят в телеэфире в День космонавтики 12 апреля.

О том, в каких районах будут расположены квартиры, мы писали ранее.