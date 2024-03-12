Песков назвал главный ориентир на президентских выборах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что на предстоящих выборах главное – ориентироваться на волю избирателей.

По его словам, Кремль вряд ли способен остановить проявление русофобии в недружественных странах, пишут "Ведомости".

Выборы президента России состоятся уже в конце этой недели, 15-17 марта. За пост главы государства поборются действующий глава государства Владимир Путин, Николай Харитонов (КПРФ), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков ("Новые люди").