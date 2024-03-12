Минобороны: Диверсанты пытались зайти в Белгородскую область с трех направлений

Украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) в ночь на 12 марта при поддержке танков и бронемашин попытались вторгнуться на территорию России на трех направлениях в Белгородской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным ведомства, это происходило в районах населенных пунктов Одноробовка, Нехотеевка и Сподарюшино. Перед атаками происходил обстрел гражданских объектов.

Отмечается, что российские военнослужащие отразили все попытки прорыва со стороны Украины. По противнику нанесены удары авиацией, ракетными войсками и артиллерией, добавили в Минобороны.

На приграничной территории со стороны Украины уничтожено до 60 украинских террористов, пять танков и бронетранспортер.

Еще четыре атаки украинских диверсантов отразили в районе населенного пункта Теткино Курской области.

Ранее официальный комментарий о попытке прорыва диверсантов на территорию РФ дало ФСБ России. По данным ведомства, С 10 марта в Белгородской и Курской областях совместно с российскими военными предотвращено несколько попыток нарушения госграницы украинскими формированиями. Уничтожено свыше 100 человек живой силы противника, шесть танков, САУ Caesar, 20 боевых бронированных машин, опорный пункт.