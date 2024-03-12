Проектный офис Президентского фонда культурных инициатив начинает работу в Новосибирской области

Первый заместитель Губернатора Юрий Петухов и генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов 12 марта дали старт работе регионального проектного офиса Фонда в Новосибирской области, сообщает пресс-служба Правительства Новосибирской области.

Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ) был создан на основании Указа Президента Российской Федерации от 17 марта 2021 года. Фонд проводит конкурсы и по их результатам предоставляет гранты Президента РФ на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий, в том числе в рамках нацпроекта «Культура».

Запуск работы в Новосибирской области регионального проектного офиса Президентского фонда культурных инициатив открывает новые возможности для поддержки проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий, реализуемых в регионе некоммерческими и коммерческими организациями, индивидуальными предпринимателями. Региональный офис начал работу на базе ГБУК НСО «Центр креативных индустрий» по адресу Каинская, 4.

Как отметил на торжественной церемонии первый заместитель Губернатора Юрий Петухов, для Новосибирской области большая честь и ответственность открытие проектного офиса Президентского фонда культурных инициатив. «Для нас очень важно, чтобы проектный офис стал хорошим методическим центром, той площадкой, где некоммерческие организации, индивидуальные предприниматели, муниципальные организации смогут получить необходимую консультацию. Уверен, это поможет большему количеству участников от нашего региона выигрывать гранты Президентского фонда культурных инициатив», – подчеркнул он.

Генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов также отметил важность открытия регионального проектного офиса для всего креативного сообщества Новосибирской области.

Деятельность проектного офиса будет направлена на работу с творческими командами региона: представителями муниципальных учреждений культуры, НКО, индивидуальными предпринимателями и коммерческими организациями, авторами творческих проектов, заинтересованных в получении грантовой поддержки.

Напомним, что ранее Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал с генеральным директором Президентского фонда культурных инициатив Романом Кармановым соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Правительством Новосибирской области и Президентским фондом культурных инициатив.

Отметим, что перед открытием проектного офиса генеральный директор ПФКИ Роман Карманов провел обучающий семинар, посвященный грантовому конкурсу Фонда и особенностях подачи заявок для участия в нем. Слушателями стали более 100 представителей творческих команд Новосибирской области.