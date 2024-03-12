В Белоярском запустили первое в УрФО производство детских подгузников

В селе Большебрусянское Белоярского района дали старт первому в УрФО производству детских подгузников. Общий объем инвестиций в проект составил 28 млн рублей. Для начала планируется создание 30 рабочих мест, а после выхода на проектную мощность - до 50.

"Это предприятие всего одно из пяти в России, где производится данная продукция. Конечно, приятно, что новое производство запущено в Белоярском районе. Это развитие инфраструктуры, рабочие места, налоги", - сказал глава Белоярского городского округа Григорий Вихарев.

Занялась производством компания "Технологии гигиены", которой в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" одобрили льготный заем Свердловского областного фонда поддержки предпринимателей.

Как рассказал директор компании "Технологии гигиены" Павел Бедулев, линия рассчитана на 250 единиц в минуту. Сырье на 90% отечественное, в том числе флафф-целлюлоза Туринского целлюлозно-бумажного завода. На проектную мощность предприятие планирует выйти в течение месяца, а первую поставку в 10 тыс. подгузников направят в благотворительный фонд. В планах компании также расширение ассортимента изделий.