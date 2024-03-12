В Ивановской области рухнул военно-транспортный Ил-76

В Ивановской области потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76.

У него загорелся один из правых двигателей. Борт немного не дотянул до посадочной полосы "Северного" и упал в районе деревни Подталицы, пишет Mash.

Telegram-канал "112" уточняет, что на борту было до 10 человек.

Недавно Ил-76 рухнул в Белгородской области. Следственный комитет России заявил, что рядом со сбитым под Белгородом военно-транспортным Ил-76 нашли обломки двух ракет. Экспертиза (и надписи на английском языке) показала, что ракеты были выпущены из ЗРК Patriot, располагавшегося, предположительно, в Харьковской области.