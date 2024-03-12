Белгородские власти опровергли сообщения о якобы упавшем самолете

Глава администрации Валуйского городского округа Алексей Дыбов назвал ложью информацию о якобы упавшем в регионе самолете.

По его словам, сообщения об этом распространяются в социальных сетях и мессенджерах.

"Информация не соответствует действительности, данное фото взято из интернета и к нашему округу не имеет отношения", - написал Дыбов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Ранее министр автомобильных дорог и транспорта Белгородской области Сергей Евтушенко заявил, что сообщения о перекрытии ряда дорог в регионе являются фейком.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что под обстрелом ВСУ находится Грайворонский городской округ. По информации от Минобороны РФ, системами ПВО в округе сбиты восемь реактивных снарядов РСЗО "Вампир" и одна ракета ТРК "Точка-У". Также округ находится под минометным и артиллерийским обстрелом. По предварительным данным, пострадавших нет, написал губернатор в своем телеграм-канале. Есть разрушения.

Также сегодня сообщалось о попытке прорыва украинскиой ДРГ в Белгородскую область.