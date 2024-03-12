В Александровске сгорели "Fix Price" и "Пятерочка"

В городе Александровск произошел пожар в магазинах "Fix Price" и "Пятерочка", расположенных в двухэтажном здании на ул. Ким, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Сообщение о пожаре поступило сегодня, в 10.13. Тушить пожар были направлены 30 человек личного состава и восемь единиц техники. По прибытии первого пожарно-спасательного подразделения второй этаж и кровля здания были охвачены огнем. Самостоятельно здание покинули девять человек.

Пожар был локализован в 11.39. Открытое горение ликвидировано в 12.09. Предварительная площадь пожара 880 квадратных метров. Частично обрушилось перекрытие между чердаком и вторым этажом.

Информация о пострадавших уточняется.

Причина пожара выясняется.