В нижневартовском лицее эвакуировали школьников

В лицее Нижневартовска прошла эвакуация. Об этом сообщил телеканал N1.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города, по информации аппарата антитеррористической комиссии Нижневартовска, в правоохранительные органы поступил ложный звонок о возможном минировании в лицее. В связи с этим приняли меры по эвакуации сотрудников и учеников. Кинологическая служба проверила образовательное учреждение. Подозрительные предметы не обнаружены.

Отметим, что в январе в Нижневартовске регулярно эвакуировали школы из-за ложных сообщений о взрывных устройствах. Повторились массовые эвакуации и в феврале.

Добавим также, что в России ужесточена ответственность за ложные сообщения о готовящемся теракте. Штраф увеличен с 200 до 700 тысяч рублей, а срок лишения свободы - с трех до пяти лет.