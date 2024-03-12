ФСБ: Ликвидировано более ста диверсантов, пытавшихся проникнуть в Белгородскую и Курскую области

ФСБ России опровергла информацию о заходе украинских вооруженных формирований в приграничные населенные пункты Белгородской и Курской областей.

"Публикуемые сведения не соответствуют действительности", - говорится в пресс-релизе ведомства.

С 10 марта в Белгородской и Курской областях совместно с российскими военными предотвращено несколько попыток нарушения госграницы украинскими формированиями, заявили в ФСБ. Там добавили, что уничтожено свыше 100 человек живой силы противника, шесть танков, САУ Caesar, 20 боевых бронированных машин, опорный пункт.

Нанесение ударов по вооруженным формированиям в украинском приграничье продолжается, отметили в ФСБ.

Ранее военкоры сообщали о попытках прорыва украинских ДРГ в Белгородскую и Курскую области. Шел стрелковый бой с ВСУ в поселке Теткино Курской области. Вместе с тем над Белгородом и Курском работала ПВО. Минобороны РФ сообщало о ликвидации восьми реактивных снарядов РСЗО "Вампир" и ракеты ТРК "Точка-У", а также о перехвате семи БПЛА.