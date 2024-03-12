В Тюменской области ГИБДД устроили погоню за пьяным водителем

В Тюменской области сотрудники ГИБДД устроили погоню за пьяным водителем, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области.

Автомобиль "Вортекс" не остановился по требованию наряда ДПС на автодороге Шадринск - Ялуторовск. Патрульный автомобиль начал преследование нарушителя. Им оказался 67-летний тюменец. Выяснилось, что мужчина был пьян.

Он рассказал, что едет из гостей из Курганской области, а также пояснил, что не слышал и не видел, как его останавливали на дороге.

Водитель привлечен к ответственности за то, что не остановился по требованию полицейских, на него составлен материал за пьяное вождение, автомобиль эвакуирован на спецстоянку.