Госдума призвала немецких коллег начать проверку Бундесвера

Госдума приняла обращение к немецким коллегам с призывом провести расследование и выяснить, могли ли высшие офицеры Бундесвера вести подготовку удара по Крымскому мосту.

Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев заявил, что в случае отсутствия реакции российский парламент попросит Генпрокуратуру РФ проверить действия офицеров немецкой армии по статье "Подготовка к теракту".

Что последует за этим – неизвестно, Пискарев и другие авторы законопроекта не стали комментировать возможность привлечения иностранных граждан, находящихся за границей, к ответственности в России.

При этом спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал возможность ответа "самым современным оружием" на потенциально возможный удар ФРГ по Крымскому мосту – он заявил, что тогда будет развязана ядерная война.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий указал источником информации о действиях высших офицеров Бундесвера Telegram-канал Маргариты Симоньян, информации о достоверности опубликованной "утечки" Слуцуий не озвучил.

Обращение депутатов Госдумы передадут в Бундестаг по дипломатическим каналам.