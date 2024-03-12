Пашинян: Армения выйдет из ОДКБ, если организация не ответит на поднятые Ереваном вопросы

Армения выйдет из ОДКБ, если организация не ответит на поднятые Ереваном вопросы, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян.

По его словам, Армения получила от ОДКБ заверения о готовности разместить на границе страны с Азербайджаном миротворцев. Но организация не "указала на зону своей ответственности в республике", добавил Пашинян.

"Но у нас возник вопрос: миротворцы - это нейтральная сторона, а ОДКБ - наша организация. Здесь возникают разночтения, если суверенная территория Армении - "красная линия" для ОДКБ, то покажите, что в вашем понимании суверенная территория Армении", - цитирует Пашиняна РИА Новости.

Ранее Пашинян заявлял, что Ереван может заморозить участие в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) де-юре, если организация не выполнит свои обязательства. По его словам, постпреда Армении нет в ОДКБ уже год, страна длительное время не участвует в мероприятиях ОДКБ на высоком и высшем уровнях. По мнению Пашиняна, ОДКБ не помогла Армении во время конфликта с Азербайджаном.

Также Армения направила России официальное письмо по вопросу прекращения деятельности пограничников ФСБ РФ в аэропорту Звартноц. Позиция армянского руководства заключается в том, что контроль в аэропорту должны осуществлять пограничные войска Армении, и "у страны есть все возможности для этого".