Обвиняемый в ДТП у пермского ЦУМа уроженец Таджикистана пытается обжаловать арест

Богдан Сулига, обвиняемый в смертельном ДТП у ЦУМа, пытается обжаловать решение об аресте. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе пермского краевого суда.

Рассматривать апелляцию на арест будут 13 марта.

ДТП произошло в Перми 3 марта утром. По версии следствия, обвиняемый, находясь за рулем автомобиля, превысил допустимый скоростной режим и сбил трех человек, переходивших дорогу на зеленый свет светофора. В результате ДТП погибла девушка, а двое пострадавших молодых людей были госпитализированы.

Водитель с места происшествия скрылся. Позже он сам пришел к следователям. Он отмечал, что не собирается дальше скрываться и будет помогать пострадавшим. По данным краевого минздрава, пострадавшие в ДТП пешеходы находятся в удовлетворительном состоянии.