Уникальный агростартап астраханца в топ-100 Национальной премии «Россия – страна возможностей»

Студент Астраханского государственного технического университета Никита Толстов стал одним из сотни героев самых вдохновляющих историй Национальной премии «Россия – страна возможностей», сообщает пресс-служба губернатора региона.

Премия организована президентской платформой «Россия – страна возможностей» и призвана выявить и поддержать тех жителей Российской Федерации, кто своими действиями запускает положительные изменения, реализует и создает возможности в различных сферах жизни.

Никита Толстов из Астраханской области выступил в номинации «Наука и технология». Студент АГТУ реализовал уникальный агростартап по совместному выращиванию рыб и растений в замкнутой системе. На описанную систему был получен патент, и ещё один – на экоупаковку.

«Благодаря Премии я понял, насколько огромная у нас страна и какие уникальные в ней живут люди. Главное, что дала мне Премия – это новые знакомства. Все участники и их истории были невероятные. Я считаю каждого из них победителем в своей сфере деятельности», – поделился молодой астраханец.

Цель проекта Никиты Толстова – обеспечить полезной органической зеленью и рыбой жителей России. Он также является автором разработки экологичной упаковки для продукции, которая позволяет экономить несколько тонн полиэтилена в год с каждой небольшой теплицы.

Напомним, старт Национальной премии «Россия – страна возможностей» был дан 19 декабря 2023 года. Приём заявок завершили 31 января 2024 года. За это время для участия в Премии со всей страны поступило более 33 тысяч заявок в 13 номинациях.

Основной этап Премии продолжается. Заявки участников прошли технический отбор, сейчас идёт верификация историй. Далее – народное голосование, которое определит финалистов. По итогам прохождения этапа участники могу получить подтверждающий сертификат в личном кабинете. Итоги Премии подведут на Международной выставке-форуме «Россия».

Напомним, недавно было подписано соглашение между президентской платформой «Россия – страна возможностей» и правительством Астраханской области, направленное на установление эффективного сотрудничества. Подписи под документом поставили губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.